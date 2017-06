Film-live de Peach Girl : une addition au cast

Le site officiel du film-live adapté du manga Peach Girl de Miwa Ueda, annoncé en mars dernier, a révélé mercredi que Mackenyu (film-live Chiyahafuru) allait jouer le rôle de “Tôji” Tôjigamori.

Les autres membres de la distribution précédemment annoncés sont :

Momo Adachi – Mizuki Yamamoto (Black Butler)





Kairi – Kei Inoo (du groupe d’idol Hey!Say!JUMP)





Sae Kashiwagi – Mei Nagano (film-live Rurouni Kenshin)

Le film, réalisé par Koji Shintoku, est prévu pour sortir au Japon en 2017.

L’histoire du manga est centrée sur une lycéenne nommée Momo, faussement accusée de coucher facilement à cause de sa peau bronzée. Cependant, la raison pour laquelle elle est si bronzée et parce qu’elle était dans l’équipe de natation du lycée, et qu’elle bronze très facilement ! Elle a le béguin pour Tôji, mais elle a entendu dire qu’il n’aimait pas les filles bronzées. Momo a un niveau d’amour propre très bas, alors elle essaye de se transformer en quelqu’un que Tôji pourrait aimer. Mais elle a une “amie” nommée Sae qui aime la poignarder dans le dos pour la rendre misérable…

Le shôjo original a été publié dans le Bessatsu Friend d’octobre 1997 à janvier 2004. Ueda a également publié le spin-off Peach Girl: Sae’s Story en 2005. En France, Peach Girl est disponibles aux éditions Panini.

Résumé Panini :

Momo Adachi, l’héroïne de Peach Girl, est une séduisante jeune fille aux grands yeux charmeurs et aux longs cheveux roux. Elle a tout pour elle et pourtant… Sae, qui prétend être son amie, ne se gêne pas pour dire dans son dos. tout le mal qu’elle pense d’elle. Sans parler des déceptions amoureuses. Momo tombe sous le charme du beau Toji, mais cet athlète émérite est-il l’homme de sa vie ? PEACH GIRL est une comédie sentimentale pleine d’humour, une love story dont l’héroïne devra se battre et connaîtra de nombreuses désillusions avant de rencontrer le grand amour.

Source : ANN

Acheter Peach Girl sur Amazon.fr : Peach Girl – tome 1