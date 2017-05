On lui doit le plus célèbre triangle amoureux du manga, encore d’actualité trente ans plus tard. Avec Kimagure Orange Road, alias Max & Compagnie en France, Izumi Matsumoto a pansé les peines de millions d’adolescents. Il est temps pour eux d’être redevables.

Il est tombé dans les mangas quand il avait dix ans. Né en 1958, Kazuya Terashima prend de plein fouet l’explosion de la production, conséquence de l’arrivée sur le marché d’un nouvel hebdomadaire, Shônen Jump, en 1968. C’est ce magazine qui accueille, en 1982, la première nouvelle du jeune homme de 24 ans, Milk Report, sous le nom de plume Izumi Matsumoto.

Parmi les titres bourrins au sommaire du Jump entre 1984 et 1987 (Hokuto no Ken, Dragon Ball, City Hunter, Saint Seiya…), sa comédie romantique Kimagure Orange Road fait mouche. Le mangaka y retourne les codes du genre (cette fois, c’est un garçon de bonne famille qui fond pour une loubarde) qu’il saupoudre d’une pincée de fantastique avec les pouvoirs paranormaux du héros et de sa famille.

Les 18 volumes engendreront une série animée de 48 épisodes produite chez Pierrot en 1987, parvenue en France trois ans plus tard sous le titre Max & Compagnie. Rediffusée en 1996, elle incita l’éditeur J’ai Lu à choisir Kimagure Orange Road dans son catalogue en 1999 – il faudra attendre 2011 pour une réédition chez Tonkam.

La saga a engendré depuis plusieurs films et OAV prolongeant l’aventure et une suite en romans illustrés par Matsumoto. Sa santé déclinant, il enchaîne quelques petites séries après son succès triomphal avant de prendre une longue pause : suite à un accident de voiture à l’âge de trois ans, des troubles du fluide cérébro-spinal ont fini par l’user.

Après un long traitement, il fait l’honneur aux Français de venir célébrer les trente ans de Kimagure Orange Road à l’édition 2014 du festival Japan Expo. Tout allait donc pour le mieux jusqu’à ce que Matsumoto soit percuté par un voyageur pressé dans une gare à l’heure de pointe. Le choc ayant réveillé les douleurs du mangaka, il a été mis en observation à l’hôpital depuis plus de deux mois et ne peut regarder les écrans LED de son ordinateur ou son smartphone.

Responsable d’une campagne Kickstarter pour une nouvelle publication du manga légendaire aux USA, le président de Digital Manga se rendra au Japon début décembre pour, entre autres, voir Izumi Matsumoto. Il se propose, à cette occasion, de lui transmettre les courriers papier des fans, qui permettront de le réconforter et l’occuper. Faites vite, vos courriers doivent parvenir aux USA avant le 1er décembre !!!

Address: Digital Manga Inc, 1487 W 178th St # 300, Gardena, CA 90248, USA