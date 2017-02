Evangelion : Takeshi Honda parle du 4e film

Récemment invité du salon London Comic-con, l’animateur et directeur d’animation Takeshi Honda est revenu sur le développement de Rebuild finale Evangelion: 3.0+1.0.

Bien que le film se fasse toujours attendre, l’homme s’est voulu rassurant : “Nous travaillons en ce moment même sur ce nouveau film. Nous travaillons même très dur. Il y a tout un tas de chose que nous n’avions pu faire sur la série TV et que nous aimerions mener à terme. Merci pour votre patience !”. Il faut dire que ce segment arrive au moment où Hideaki Anno était concerné par son projet de film live Godzilla, ce qui n’a pas facilité l’avancement du métrage. Le Studio Khara avait même passé une annonce, fin avril, pour intégrer de nouveaux talents au sein de son quartier 3D.

Enfin, Takeshi Honda conclue en rappelant la difficulté de dessiner à son âge. Il en vient même à espérer qu’ “Evangelion se finisse avant qu’il ne se retire“. Pour rappel, les opus de la trilogie sont Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone (2007) , Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance (2009) , Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012).

Source : ANN