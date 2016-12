Kazé : l’intégrale de la saison 1 de Nura, le seigneur des yôkai arrivera en février

L’éditeur Kazé continue d’annoncer ses nouvelles sorties DVD et Blu-ray. Aujourd’hui et après 3 petites box, c’est la saison 1 de Nura, le seigneur des yôkai qui est concernée. Les éditions seront en vente le 8 février 2017.

La série est adaptée du manga éponyme d’Hiroshi Shiibashi, édité chez nous via Kana et comptant 25 tomes. C’est le studio DEEN qui s’en est chargé en 2010, avec Junji Nishimura à la direction. Pas n’importe qui, puisqu’il s’agit de l’artiste ayant dirigé la version anime de Ranma 1/2, ou plus récemment Bakuon!!.

La version Blu-ray (69.95 euros) et DVD (59.95 euros) contiendront donc les 26 épisodes de la saison 1 mais aucun éventuel bonus n’est affiché sur le site de l’éditeur…

Résumé Kazé Anime :

“Malgré les apparences, Rikuo Nura n’est pas un garçon ordinaire ; dans ses veines coule un quart de sang Yôkai, ces créatures mystiques qui peuplent les légendes et les croyances populaires japonaises. Petit-fils du chef du clan Nura, sa situation est délicate. Son ascendance le destine à devenir à son tour un grand maître Yôkai et à préserver la paix des clans de la région de Tokyo. Mais son désir est tout autre : mener une vie tranquille de lycéen normal, au grand dam de son illustre parent ! Mais lorsque la nuit tombe sur le Japon et s’éveillent les êtres surnaturels, Rikuo se transforme en guerrier implacable. Il devient… … Nura, Le seigneur des yôkaï !”.

Source : Kazé