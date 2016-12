La série de Madhouse ACCA 13 arrive chez Wakanim !

C’est assurément l’une des séries les plus attendues de la prochaine avalanche de simulcast. La nouvelle production du studio Madhouse fera partie du catalogue de Wakanim, en partenariat avec @Anime, avec une diffusion qui commencera en janvier 2017.

Adaptation du manga de Natsume Ono, ACCA 13 est portée à l’écran par Shingo Natsume. Le réalisateur de Space Dandy ou One Punch Man s’appuie d’ailleurs sur quelque proches collaborateurs, comme l’animateur Norifumi Kugai (Space Dandy, OPM, Terror in Resonance) pour adapter le chara design à l’écran. Tomohiro Suzuki (aux scripts de Saints Seiya le film, Tiger & Bunny) et Ryô Takahashi (aux compositions musicales de Please tell me! Galko-chan) complètent l’équipe.

La version originale (5 tomes édités) avait commencé son aventure en 2013 au éditions Square Enix et une prépublication dans le magazine Big Gangan.

Résumé Wakanim :

“Le royaume de Dowa est divisé en 13 circonscriptions autonomes dirigées par un monarque. Depuis près de 100, l’organisation ACCA surveille le royaume et protège la paix en prévenant les éventuels coups d’état. Jean Otus, général en second au sein d’ACCA, va se retrouver peu à peu emmené au cœur d’un monde d’espionnage et d’intrigues”.

Source : Wakanim