Le manga Made in Abyss va être adapté en anime par Kinema Citrus

Le manga de Tukushi Akihito, Made in abyss, va connaitre les joies d’une adaptation anime. C’est le studio Kinema Citrus et Masayuki Kojima qui réaliseront ce portage programmé pour 2017 au Japon.

Seinen fantastique paru au Japon en 2012 sur le site Comic Gamma, Made in Abyss aura droit à une plastique entièrement 3D. Kinema Citrus s’avance donc sur un projet ambitieux mais peut s’appuyer sur une experience de plus en plus riche après être intervenu sur Under the Dog, Broken Blade et Tokyo Magnitude 8.0.

Le réalisateur Masayuki Kojima est quand à lui un storyboarder expérimenté, avec des séries comme Gungrave, Master Keaton et surtout Piano Forrest. À ses côtés, Hideyuki Kurata (Samurai Flamenco, Drifters) sera au script, et Kazuchika Kise au chara-design (directeur d’animation sur le film Eden of the East ou Evangelion 1.0).

L’histoire, mise en forme avec une direction artistique très singulière dans le format d’origine, nous raconte comment la petit Rico va prendre des risque pour plonger dans un immense trou appelé Abyss et faire la rencontre d’un drôle d’androïde.

N’hésitez pas à suivre le compte Twitter de l’anime pour suivre ce très intéressant projet !

Source : ANN