TBT : Tokyo Godfathers

Les fêtes de fin d’année arrivent ! Et avec elles, cette même question : que faire en attendant que sonne minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre ? Regarder un dessin animé de Noël, pardi ! Et le meilleur dans le domaine reste Tokyo Godfathers.

Ils sont trois SDF. Gin qui a perdu jusqu’au dernier yen, Hana le travesti et Miyuki l’ado fugueuse. Ensemble, ils découvrent un couffin dans une décharge durant la nuit de Noël. A l’intérieur, un bébé et une clef de consigne, unique indice pour retrouver les parents de la petite fille et leur restituer celle que le trio a appelé Kiyoko. L’enquête, qui durera une semaine, permettra surtout à nos héros improbables de se retrouver eux-mêmes.

Après le fantastique Perfect Blue et l’onirique Millenium Actress, Satoshi Kon a choisi, pour son troisième long métrage, de garder les pieds sur terre, dans la crasse des décharges tokyoïtes, auprès des parias que la société japonaise cherche à dissimuler à tout prix. Jouant sur les coïncidences, Tokyo Godfathers exprime avant tout l’universalité et la puissance des sentiments humains, quelle que soit sa condition. Un message de fraternité idéal en cette période de fêtes, d’autant plus qu’elles servent rarement de toile de fond à un dessin animé nippon !