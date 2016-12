Une vidéo promotionnelle pour l’anime Hinako Note

C’est via son site officiel qu’Hinako Note a diffusé sa première vidéo. L’occasion pour la production de donner plus d’informations sur la série et le staff qui sont concernés par cette adaptation.

Tirée du manga éponyme de Mitsuki, la série arrivera en avril au Japon. Elle est réalisée par Takeo Takahashi (Spice and Wolf) au sein du petit studio Passione (sous-traitance pour Fairy Tail, Nanoha) avec Toru Kitahata. Enfin, c’est Yukari Hashimoto (March Comes in like a Lion) qui se chargera de la bande musicale.

Cette comédie pleine de fraicheur raconte comment l’adolescente Hinako va combattre sa timidité en intégrant le club de théâtre de sa nouvelle école. Au Japon, la série publiée en 2014 chez Media Factory compte deux volumes reliés à ce jour.

