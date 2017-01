Orchestral Memories, le concert des jeux vidéo Bandai en février à Paris !

Orchestral Memories, le concert dédié au musiques de jeux vidéo Bandai. Le 4 février prochain, la Salle Pleyel (Paris 75008) accueillera l’, le concert dédié au musiques de jeux vidéo

Ce programme produit par La Fée Sauvage prévoit les participations 80 musiciens sur scènes, avec deux prestigieux invités : Go Shiina (Tales Of TM, God Eater TM) et Motoi Sakuraba (Dark Souls TM). Ainsi, les thèmes de jeux tels que le très ardu Dark Souls, les Tales Of, Tekken, Soul Calibur mais aussi Pacman et Ace Combat vous attendent pour un type d’événement qui réuni chaque fois un peu plus de monde.

Notez que 150 places VIP sont à prendre. Elles vous permettront de rencontrer Motoi Sakuraba et Go Shiina après le concert pour une séance photos et dédicaces sont également disponibles.