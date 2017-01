Crunchyroll signe l’anime Yôjo Senki – Saga of Tanya the Evil

Petite curiosité de la prochaine liste de simulcast, Yôjo Senki – Saga of Tanya the Evil s’est engagée dans le catalogue de Crunchyroll. Le lancement est prévu le 6 janvier avec un nouvel épisode ajouté chaque vendredi à 16h30.

Pour cette première de Studio NuT, l’histoire est adaptée d’un light novel de Carlo Zen publié au Japon depuis 2013 par Enterbrain (Kadokawa) et illustrée par Shinobu Shonotsuki. Le projet mêle ambiance type guerre mondiale et fantasy. La série est réalisée par Yutaka Uemura (Punch Line).

Résumé Crunchyroll :

“Tanya Degrechov est officier dans les forces d’attaques aériennes impériales des sorciers. Malgré sa jeunesse et son air de petite fille, elle fend les airs et frappe ses adversaires sans pitié. Dans une autre vie, Tanya était un employé de bureau japonais zélé, prêt à tout pour sa réussite et celle de son entreprise, mais un dieu courroucé l’a réincarné dans un corps de fillette. Elle n’en est pas moins l’élément le plus redoutable de toute l’armée impériale…”.

Source : Crunchyroll