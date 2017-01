@Anime : le réalisateur Kenji Kamiyama (GITS : SAC), invité du festival Japan Expo 2017 !

Japan Expo et le label @Anime ont annoncé la venue du réalisateur Kenji Kamiyama à la prochaine édition du festival. Après un petit teaser du salon, c’est donc le réalisateur de Ghost in the Shell : Stand and Alone Complex qui est heureux élu. Le 18e Impact aura lieu du 6 au 9 juillet 2017 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

Evidemment connu pour cet anime de très grande qualité, l’artiste a su se dessiner un C.V de choix, avec Eden of the East, une place dans le staff de Jin Roh mais aussi Cyborg 009 : Call of Justice. L’actualité 2017 sera chargé pour l’ancien background artist (Akira, Stink Bomb) avec la sortie le 18 mars de son métrage Hirune Hime.

Précisons que sa venue s’accompagne avec celle de Yoshiki Sakurai, scénariste notamment sur GITS: SAC.

