Crunchyroll accueille Spiritpact, l’autre production cino-japonaise signée Emon (To Be Hero)

Tandis que nous vous parlions il y a peu de Wolrd of Super Sand Box, une co-production cino-japonaise, voilà que Crunchyroll annonce avoir signé une autre oeuvre résultant d’une telle collaboration.

Cette dernière s’appelle Spiritpact et est adaptée d’un web-manhua de Pingzi publié par Tencent. C’est la société Haoliners Animation (Cheating Craft, Bloodivores, To Be Hero…) qui a initié un tel projet, avec une animation encore une fois assurée par son studio filiale Emon Un nouvel épisode sera ajouté chaque samedi à 15h30.

Résumé Crunchyroll :

“Héritier d’une ancienne et grande famille de conjurateurs, Keika Yô a tout perdu après la mort de ses parents. Pour survivre, il fait de petites prédictions dans la rue et répare aussi des ordinateurs. Un jour, il croise la route de Ki Tanmoku, un mystérieux exorciste en train d’affronter un démon. Malheureusement, cette rencontre débouche sur un drame : Keika est victime d’un accident et devient un esprit. Ki passe alors un pacte avec lui, et ils coopèrent pour conjurer les démons. Une grande amitié va naître…”.

Source : Crunchyroll