Quasi-inconnu en France, Nobuyuki Fukumoto est un mangaka de référence auprès des Japonais. Depuis les années 80, plusieurs générations ont lu ses mangas, ou visionné leurs adaptations live… dans lesquelles le dessinateur aime s’incruster !

Son style est reconnaissable entre mille. Graphiquement, tout d’abord : des visages effilés au menton pointu, et l’utilisation constante de l’onomatopée « zawa », devenue sa marque de fabrique. Mais c’est surtout pour ses intrigues sombres dans l’univers de la pègre et du jeu que Nobuyuki Fukumoto s’est imposé depuis quarante ans au Japon – sa première œuvre remonte à 1977.

Ses deux plus grands succès, toujours en cours, résument à eux seuls le style Fukumoto. Akagi (33 tomes écoulés à 10 millions d’exemplaires) plonge les lecteurs dans les arcanes du mah-jong depuis 1992, alors que Kaiji se focalise sur l’art du pari depuis 1996 et cumule 61 volumes actuellement ! De tels succès, logiquement adaptés en animation (deux séries Kaiji ont vu le jour chez Madhouse en 2007 et 2011), sont du pain bénit pour des versions live !