Yoko Kanno compose pour le drama historique Onna Joushu Naotora

Yoko Kanno s’était faite discrète ces derniers temps après quelques années bien remplies. La voilà de retour aux commandes de la musique de Onna Joushu Naotora, 56e taiga drama de NHK. “Taiga drama” est le nom des séries fleuve historiques de NHK : à raison d’un épisode par semaine, et sur une durée d’un an, elles racontent l’histoire d’une figure historique japonaise (en restant plus ou moins proche de la réalité).

Les amateurs de musique, et notamment de celle de Yoko Kanno, peuvent se remplir les oreilles d’extraits de la première soundtrack de la série, disponibles sur Amazon.co.jp. Accompagnée du chef d’orchestre Paavo Järvi, du pianiste Lang Lang et de l’Orchestre symphonique de NHK, la compositrice a choisi un style renouant avec ses compositions passées, notamment celles de ses années jeux vidéo pour Koei (Nobunaga no Yabou, Uncharted Waters)… et ce pour notre plus grand plaisir !

Le drama de 50 épisodes a commencé le 8 janvier. Nous n’aurons bien évidemment pas de diffusion en France mais les musiques, notamment au format numérique, sont quant à elles disponibles à l’achat sur Amazon.co.jp.

Synopsis :

Onna Joushu Naotora raconte l’histoire de Ii Naotora, daimyo durant l’époque Sengoku (1467 – 1603). Suite à plusieurs guerres, Ii Naotora, fille du seigneur de l’ancienne province de Totomi, est la seule à pouvoir hériter du pouvoir… et devient daimyo alors que tous les prétendants à cette fonction meurent. Grâce à l’amour de son fiancé, elle trouvera la force d’aller de l’avant.

Source : nos amis de World Wide Yoko Kanno