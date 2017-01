Première vidéo pour l’adaptation anime du light novel Clockwork Planet

Le light novel de Yû Kamiya (No Gam No Life) et Tsubaki Himana, Clockwork Planet, va avoir droit à une adaptation anime. En attendant la diffusion au Japon programmée en avril sur la chaîne TBS, le projet se dévoile via un trailer.

La série est produite par le studio XEBEC (Negima!, Keijo, bientôt Black Clover), avec Tsuyoshi Nagasawa (MN!) à sa tête. Les chara-design et mecha-design sont respectivement assurés par Shuichi Shimamura (Nodame Cantabile) et Kenji Teraoka (Code Geass, M.S Gundam 00). Les groupes fripSide (Black Bullet) et After the Rain signent les thèmes musicaux des opening et ending. Au Japon, le light novel, sorti en 2013 chez Kodansha, était illustré par Shino. La même année, un manga dessiné par Kuro fut édité l’espace de 6 tomes.

Ici, la planète fut tellement exploitée qu’elle fut changée en une gigantesque machine dont les mécanismes s’apparentes à ceux d’une horloge. Le jeune ingénieur Naota recevra alors la visite d’une drôle d’automate appelée Ruyzu qui pourrait lu permettre de devenir un héros…

Source : ANN