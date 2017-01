@Anime donne des infos sur ses prochaines sorties Ghost In The Shell

L’éditeur @Anime vient de donner quelques précisions les différentes éditions dédiées à Ghost In The Shell. La légendaire merveille de Production I.G, réalisée en 1989, sera à l’honneur, tout comme plusieurs rééditions de la série de Kenji Kamiyama, GITS: Stand and Alone Complex.

.

Si certains visuels, dates de sorties et prix ne sont pas encore définitifs, @Anime n’a pas encore dévoilé l’ensemble des bonus pouvant être compris dans chaque édition (gardez un oeil sur ce lien) Notez qu’une version FNAC Steelbook du film GITS est attendue dès le 15 mars, contre près de 29 euros . Sont prévues :

Intégral GITS: SAC + 2 OAV (en DVD et blu-ray, ou combo) + livret

Film Ghost In The Shell + version 2.0 (2008)

Edition Standard et BR pour GITS: Arise, Phyrophoric Cult et The Movie

Enfin, et avant de donner plus de détails (l’éditeur parle de “riches bonus”), @Anime a partagé deux screens de petits bonus qui nous attendent. Cela concerne la chronologie des productions GITS, mais aussi une infographie des différentes histoires.

Pour les plus jeunes, rappelons que Ghost In the Shell est une adaptation, assez libre sur le plan graphique, du manga signé Masamune Shirow. À l’écran, c’est une véritable prouesse technique qui est apparue en 1989, avec une qualité technique absolument somptueuse et un ambiance qui aura influencée un paquet d’artistes. Sous la houlette d’une direction signée Mamoru Oshii, pléthore de talents se sont révélés aux yeux du monde entier : Kenji Kawai à l’OST, Mitsuo Iso ou encore Toshiyuki Inoue en tant qu’animateur, mais aussi Hiroyuki Okiura au chara design. Une bombe intemporelle que vous ne pouvez bouder.

Résumé Ghost In The Shell, par @Anime :

“2029, Newport City

Le Major Motoko Kusanagi, femme cyborg ultra-perfectionnée, à la tête de la Section 9, une unité d’élite anti-terroriste, enquête sur un nouveau cyber-virus capable de contrôler les esprits et d’altérer les souvenirs de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le « Marionnettiste », à la réputation aussi mystérieuse qu’insaisissable, devient la cible d’une traque intense sur fond de rivalité avec la section 6, à la solde du Ministère des Affaires Etrangères et de son mystérieux Projet 2501. Ecoutant sa voix intérieure, Motoko se lance corps et âme dans une quête sans relâche qui l’amènera à questionner son existence et sa part d’humanité”.

Source : All The Anime