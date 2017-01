En toute discrétion, le duo de mangakas Ume offre depuis dix ans des séries aux univers différents, mais toujours avec la même justesse. Difficile de croire, de prime abord, qu’on doit aux mêmes auteurs l’urbain Tokyo Toybox (Doki-Doki) et le champêtre Nouveau Tom Sawyer (Komikku) !

Plus qu’un duo, Ume est avant tout un couple ! Quand on leur demande quelles sont leurs tâches respectives dans leur collaboration, Takahiro Ozawa répond conception, découpage et cuisine, pendant qu’Asako Seo s’occupe des dessins et de la lessive.

Le duo de mangakas, qui vient de finir une biographie sur les débuts communs de Steve Jobs et Steve Wozniak au sein d’Apple, Steves, est invité de l’émission hebdomadaire sur YouTube toco toco. Ils y dévoilent les lieux et les techniques qui les inspirent pour la création de leurs mangas, pour une plongée inédite et intime dans le métier d’auteur de BD au Japon.