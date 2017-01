L’éditeur Cornélius nous parle de son prochain livre, Yokai, de Shigeru Mizuki

“Les yokaï sont ces êtres surnaturels qui habitent les coins d’ombre, les lieux oubliés ou les soupentes des maisons. Ces fantômes, bienveillants ou hostiles, apparaissent à de rares occasions pour se coller au dos des gens, apporter la chance ou encore leur faire peur en lançant des haricots rouges sur le sol. Rares sont ceux qui les voient, encore plus rares sont ceux qui les connaissent. Shigeru Mizuki n’est pas seulement celui qui a sauvé les yokaï de l’oubli lorsque le Japon, désireux de gagner sa place parmi les nations d’après-guerre, tournait le dos à ses légendes. Non, Shigeru Mizuki est tout simplement le plus grand chasseur de yokaï que le monde ait jamais connu. Il est celui qui les a débusqués jusque dans les campagnes les plus reculées, les recensant et les dessinant avec une exactitude parfois photographique. Son travail a suscité un intérêt nouveau pour ces légendes oubliées, qui s’est mué avec le temps en un véritable engouement populaire. Sans ses dessins, Totoro et les créatures magiques de Miyazaki n’aurait jamais vu le jour. De nombreuses études ont été fondées sur le travail de Mizuki et une chaire d’étude des yokaï a d’ailleurs été ouverte à l’université de Tokyo. Ce livre recense les meilleurs dessins que Shigeru Mizuki a consacré aux yokaï et présente, en noir et blanc ou en couleur, chacun des monstres par son nom. Une préface restituera la dimension historique et culturelles des yokaï, et détaillera l’apport majeur de Shigeru Mizuki à la connaissance de ces êtres invisibles”.