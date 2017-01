Le film Terra Formars sera projeté au Festival International du Film fantastique de Gérardmer

Le film Terra Formars, tiré du manga éponyme, sera projeté au Festival International du Film fantastique de Gérardmer (section Hors-compétition) qui se tiendra du 25 au 29 janvier dans les Vosges.

Le film est réalisé par le célèbre Takashi Miike (13 assassins, Sukiyaki Western Django, et bientôt L’Habitant de l’infini). Côté distribution, on retrouve entre autres Hideaki Ito (Lesson of the Evil), Emi Takei (la série Kenshin le Vagabond), Tomohisa Yamashita (Ashita no Joe) et Takayuki Yamada (13 Assassins). Shun Oguri (Crows Zero) y fait également un apparition, sous les traits d’un savant fou !

Après avoir été invité à L’Étrange Festival (Paris, 7-18 septembre), Le Festival Européen du Film Fantastique (Strasbourg, 16-25 septembre) et L’Absurde Séance (Nantes, 9 octobre), Terra Formars continue de séduire les organisateurs. Un signe certainement pas anodin.

Deux sessions auront lieu, la première le 28 janvier à 00h30, et la dernière le dimanche 29 à 11h.

Synopsis du film :

“Shokichi, qui vit dans un bidonville, assume la responsabilité d’un meurtre pour protéger Nanao, la femme avec alquelle il a grandi et dont il est amoureux. Lors d’un accord qui permet à Shokichi et Nanao d’éviter la prison, et en échange d’une récompense importante, ils acceptent de faire partie d’une mission secrète, Terraforming Project. En effet, il y a de cela 500 ans, des cafards et des lichens ont été envoyés sur Mars afin de rendre son atmosphère respirable pour les humains, et ainsi résoudre la surpopulation sur Terre. L’action se situe en 2599 et l’objectif est d’éradiquer les cafards afin de coloniser Mars. Une équipe de quinze parias, dont Shokichi, a été constituée pour accomplir cette tâche. Ils arrivent sur Mars avec l’espoir d’un avenir meileur une fois leur mission complétée et leur récompense versée. Au moment où Shokichi pose le pied sur la planète, il découvre que les cafards ont évolué en de giganteques monstres à la force phénoménale qui s’attaquent sans aucune pitié aux humains. Shokichi, en plein danger, apprend alors que chaque membre de l’équipe a subii une opération chirurgicale visant à les aider à exterminer les cafards humanoïdes. Avec ces nouvelles capacités, Shokichi et l’ensemble de l’équipage lutte pour vaincre les insectes avec l’espoir de pouvoir revenir sur Terre…”

