Le manga Bungô Stray Dogs dévoile ses premières pages

Après avoir pu découvrir l’anime, voici le manga ! En attendant les sorties simultanées des deux premiers tomes prévues le 3 février prochain, l’éditeur Ototo pense aux plus impatients et donne accès aux premières pages de ce titre dessiné par Harukawa 35 et accompagné d’un scénario de Kafuka Asagiri.

Créé en 2012, le manga a vu 11 tomes être publiés au Japon, après avoir connu une prépublication dans le magazine Young Ace.

Résumé Ototo :

“Après avoir été expulsé de son centre d’accueil, Atsushi Nakajima se retrouve seul et à la rue… il rencontre alors un étrange jeune homme du nom d’Osamu Dazai. Ce dernier fait partie de l’Agence des Détectives armés, une troupe d’enquêteurs aux pouvoirs paranormaux, à la recherche d’un mystérieux tigre mangeur d’hommes. Atsushi semble avoir d’étroits liens avec ce tigre, et se retrouve enrôlé malgré lui parmi ces fameux Détectives sur l’initiative de Dazai. Action et batailles entre illustres écrivains à Yokohama !”.

Source : Ototo