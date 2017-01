Le shônen Im -Great Priest Imhotep- sortira chez Ki-oon en Mai

Ki-oon nous annonce que les deux premiers tomes du shônen Im –Great Priest Imhotep- seront disponibles le 17 Mai prochain chez nous.

Ce titre est pré-publié depuis 2013 au Japon dans le magazine Gangan de l’éditeur Square Enix. Il est signé de la mangaka Makoto Moroshita, qui s’était faite remarquée par l’éditeur en remportant un concours. Au Japon, la série en est à son 5 volumes reliés.

Résumé Ki-oon :

“Depuis qu’elle est toute petite, Hinome n’a aucun ami. À l’école, on la dit maudite… Et pour cause : chaque son qui sort de sa bouche se transforme en flamme mortelle ! Alors qu’elle rentre comme d’habitude chez elle sans avoir parlé à qui que ce soit de la journée, elle tombe sur un étrange garçon en pleine cavale dans les rues de Tokyo. Elle lui propose de l’héberger, avant de découvrir qu’elle a devant elle rien de moins qu’Imhotep, le plus grand prêtre-sorcier de l’Égypte ancienne ! Malgré ses airs d’adolescent, il cache d’immenses pouvoirs… si grands qu’il s’est attiré la colère des dieux. Considéré comme le pire criminel de tous les temps, il a été condamné à un sommeil artificiel…

Mais 3 000 ans plus tard, le monde est de nouveau menacé par les Magai, des démons maléfiques, et les geôliers d’Im n’ont d’autre solution que de faire appel à lui pour régler le problème. Imhotep, qui voue une haine profonde à ces créatures, ne se fait pas prier pour les éliminer… en commençant par celle qui avait pris possession du corps de Hinome ! Réunis par le destin, Im et la jeune fille se lancent dans un combat sans pitié, avec pour le mage une chance de trouver la rédemption au bout du chemin…”

Source : Ki-oon