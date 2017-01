L’Enfant et le Maudit seront chez Komikku en mars

Sur la continuité de leurs dernières sorties, type The Ancient Magus Bride, les éditons Komikku dégaine L’Enfant et le Maudit, dont le premier volume sortira le 9 mars chez nous.

C’est en 2015 que ce titre de Nagare a vu le jour, connaissant deux passages en pré-publication, chez Comic Blade puis Garden (The Ancient Magus Bride”, “Pétales de réincarnation”, “Père et fils”). Au Japon, Totsukuni no Shoujo compte deux volumes sorties. Son éditeur le présente comme “un titre unique en son genre. Merveilleusement mis en image, le récit éblouit à chaque case. Fourmillants d’une multitude de traits et jouant beaucoup sur l’opposition entre l’ombre et la lumière, les dessins s’accordent à merveille avec le ton sombre et doux du récit.”

Résumé Komikku :

“Il était une fois une enfant et un non-humain maudit, venus de deux mondes différents. Alors que l’étrange être veille sur la petite fille, celle-ci vit à ses côtés sans se rendre compte de la dangerosité du monde qui l’entoure. Candide, la jeune humaine attend qu’on vienne la chercher, tandis que la créature n’ose pas lui révéler la triste vérité et briser toutes ses espérances… Traversée par une douceur empreinte de tristesse, cette relation calme et sensible se construit par petites touches et soulève nombre de questions : que font-ils ensemble ? Pourquoi la protège-t-il ? Qu’adviendra-t-il d’eux ? Pourquoi les hommes s’en prennent-ils au “Maudit” ?… et bien plus encore !”.

Source : Komikku