Le seinen Freaky Girls chez Pika (+ extrait à lire)

Pika multiplie les annonces en ce début d’année 2017. Ainsi, l’éditeur nous prévient de la sortie, le 15 février prochain, du seinen Freaky Girls.

Freaky Girls a vu le jour en 2014 dans les pages du Young Magazine, via l’artiste Petos, et compte 4 tomes reliés sortis au Japon. En France, nous connaissons déjà la licence puisqu’elle fut adaptée en anime par A-1 Pictures et disponible depuis janvier chez Crunchyroll sous le nom Demi-chan wa Kataritai.

Résumé Pika :

“Après avoir longtemps vécu loin des humains afin de fuir les persécutions, les vampires, succubes, Dullahan et autres êtres surnaturels sont désormais acceptés par la Société. Ils sont appelés “Para-humains” ou “Demis” (de “Demi-Humains”), terme plus tendance selon les jeunes adolescents de ces espèces.

Au Lycée Shibasaki, de nombreuses “Demis” font parties des élèves et des professeurs ! Pour Tetsuo Takahashi, professeur de biologie, passionné par ces êtres surnaturels, c’est l’occasion rêvée de les étudier de plus près ! Au gré de ces discussions avec de jeunes adolescentes “Demis”, il se rend compte que ce n’est pas facile d’être à moitié humaine. Les “Demis” doivent affronter quotidiennement le regard des autres et les moqueries sur leur différence. Tetsuo apprendra à mieux connaître ces adolescentes pas vraiment comme les autres et il fera tout pour leur venir en aide !”.

Source : Pika