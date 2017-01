[Brève] Kazé et l’offre Boy’s Love numérique se précise

L’éditeur Kazé annonce l’arrivée de sa collection Boy’s Love , nourrit par son label Asuka, en version numérique. Ainsi, plus d’une centaine de tomes vous seront accessible à partir du 25 janvier.

Kazé a posté une liste des titres concernés. Une bonne nouvelle pour les lecteurs ne trouvant plus certaines séries en boutique ou sur les sites de ventes. Sur un plan économique, l’offre est aussi intéressante puisque les tomes sont vendus à 4.99 euros unité.

