Et de deux ! En dix ans, Miki Yoshikawa vient de terminer sa deuxième série shônen au long cours, et s’est inscrite comme une figure incontournable du shônen déconneur.

La cool attitude, elle l’a appris auprès de Hiro Mashima, quand elle fut son assistante sur Rave et Fairy Tail. Aujourd’hui encore, malgré sa carrière, elle le décrit comme son mentor, celui qui lui a tout appris. En 2005, la jeune femme de 23 ans applique ses leçons à la lettre avec une histoire courte, Drôles de racailles : des personnages déjantés (une première de la classe et le yankee rebelle), des variations abruptes de rythme et au détour de chaque planche, un gag hilarant qui prend le lecteur par surprise.

Le titre devient dès l’an suivant une série régulière au sein du Shônen Magazine de Kôdansha qui, en 2011, se terminera sur son 23e volume relié après avoir donné naissance à un drama. Yoshikawa prend une brève pause pour mieux revenir en 2012 avec Yamada-kun and the seven witches, où elle réussit à entretenir une histoire sur le long terme – elle ne se dévoilera d’ailleurs qu’au bout de quelques volumes.

Agrémentée de fan service (les héros doivent s’embrasser pour échanger leurs pouvoirs), la série devient l’une des locomotives de l’hebdomadaire, et se retrouve adaptée en drama en 2013, puis en série animée en 2015. Au final, ce sont plus de trois millions de volumes qui se sont écoulés pour Yamada-kun…, qui prendra fin dans quelques semaines, avec un 28e volume relié prévu en avril, ainsi qu’un art-book commémoratif.

Se pose désormais une seule question auprès des amateurs de shônen humoristique : dans quel univers barré Miki Yoshikawa s’apprête-t-elle à nous plonger ? Pour espérer le savoir, guettez donc son compte Twitter…