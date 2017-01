1er Tremplin Ki-oon : Green Mechanic (Yami Shin) sortira le 8 juin

Ki-oon annonce la sortie du premier tome de Green Mechanic, signé Yami Shin, la gagnante du premier Tremplin Ki-oon ! La sortie du premier volume est annoncée au 8 juin.

Tandis que la seconde vague était disponible sur le site de l’éditeur, avec un performance encore remarquable de Gary Vanaka (qui devait s’occuper de City Hall Icons, annulé depuis) mais aussi de Yami Shin, voici un nouveau titre français de qualité !

Toute nos félicitations à cette auteure présentée en quelques lignes par son nouvel éditeur : ”

“Voici plus de dix années que cette artiste de 27 ans travaille son trait. À l’âge de 20 ans, le dessin est devenu trop important à ses yeux pour qu’elle s’en éloigne… elle s’est alors plongée dans l’univers du fanzinat et du webcomic ! À l’aise avec tous les registres, Yami SHIN nous propose, pour sa toute première œuvre professionnelle, une incursion dans un univers post-apocalyptique où s’entremêlent avec brio action, combat, suspense et romance !”.

Résumé Ki-oon :

“Les êtres humains ont fait de leur planète un désert recouvert d’ordures. Le seul endroit habitable est la Mégapole, ville géante où s’entassent hommes et robots, ainsi que les mystérieux Ersatz, créatures monstrueuses pourchassées par la Milice. Dans ce monde en perdition survit Misha, jeune orpheline aux dons d’empathie surdéveloppés. Incapable de contrôler sa capacité à lire les émotions des autres, elle se tient à l’écart de ses semblables. C’est pourtant grâce à ce pouvoir qu’elle trouve Reborn, un robot morphing errant sans mémoire au milieu d’une décharge.



Cette merveille technologique est capable d’adopter n’importe quelle apparence. Sans hésiter, la jeune fille lui fait prendre la forme de Mickael, son meilleur ami, dont elle est sans nouvelles depuis qu’il a été enlevé par un groupe d’Ersatz il y a dix ans. D’où viennent ces créatures ? Que deviennent ceux qu’elles capturent ? Nul ne le sait… Pour retrouver son compagnon, Misha rejoint les Renforts, un groupe de guerriers et d’enquêteurs hors pair ! En échange de leur aide, elle met à leur service ses capacités psychiques et son aptitude à faire de Reborn une armure surpuissante. Le combat pour la vérité commence !”.