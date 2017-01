Un roman et un nouveau manga à venir pour Blame! (Tsutomu Nihei)

Oeuvre phare des années 90 lancée dans l’Afternoon, Blame! reviendra au premier plan en 2017. Ainsi, dans son édition du mois de mars, le magazine Shônen Sirius (Kôdansha) annonce que le seinen sera adapté en roman par l’écrivain Tow Ubukata (Chevalier d’Eon, Mardock Scramble).

L’oeuvre de Tsutomu Nihei sera déclinée en un anthologie de nouvelles écrites par des auteurs de science-fiction qui seront publiées par Kodansha et Hayakawa Publishing : Issui Ogawa ( The Lord of the Sands of Time ), Nozomu Kuoka (Escape Speed light novel series), Tobi Hirotaka ( Autogenic Dreaming: Interview with the Columns of Clouds )et Denpō Torishima ( Kaikin no Tada ), and Mado Nozaki ( Babylon, know ) sont concernés par ce projet.

Dernière annonce, la nouvelle version anime de Blame!, attendue cette année sur Netflix et dirigée par Hiroyuki Seshita (KoS), sera elle aussi adaptée en manga, et ce par l’auteur de Ninja Slayer Kills, Kôtarô Sekine.

Enfin, l’auteur reviendra quand à lui en avril, avec son nouveau manga Ningyō no Kuni (Country of Dolls) dans le Shônen Sirius. Ce sera la première fois que le mangaka voit un de ses titres êtres pré-publié chez un magazine de type shônen.

Source : ANN