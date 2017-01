Un scénario original pour l’anime Boruto ?

C’est le magazine Weekly Shônen Jump qui révèle l’information. En attendant l’arrivée de l’anime Boruto : Naruto Next Generation au Japon en Avril prochain, nous apprenons que la version TV bénéficiera d’un scénario original et ne sera pas calqué sur le manga. Dans quelles proportions ? Seul l’avenir nous le dira mais cela apparaît logique vu le faible nombre de tomes sortis à ce jour.

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS was just announced at Jump Festa, starting broadcast in Japan this April 🎉pic.twitter.com/EviIWAyLpz

— Crunchyroll (@Crunchyroll) 17 décembre 2016