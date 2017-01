Le shônen Nirvana chez Doki-Doki, en sortie simultanée avec le Japon (+ extrait à lire)

La dernière petite pioche de Doki-Doki ressemble à une belle affaire. En effet, l’éditeur annonce l’arrivée du shônen Nirvana le 8 février en France, soit le même jour qu’au Japon ! Une sortie simultanée, voilà un joli coup de projecteur pour l’éditeur qui devra apprendre à vivre sans sa série phare, Sun-Ken Rock.

Nirvana est un titre relativement important de son magazine de prépublication, Comic Gene (Media Factory) et possède son propre site web. Il est signé du scénariste, compositeur et producteur Jin (Kagerou Daze), et de la dessinatrice Sayuki (auteure des Six Destinées chez Doki-Doki). Le deuxième volume sortira en mars.

Cliquez ici pour lire l’extrait

Résumé Doki-Doki :

“Un monde en danger, 12 compagnons à réunir pour le sauver : une quête périlleuse, même pour la réincarnation de la déesse de l’harmonie ! Japon, année 2016. Yachiyo, surnommée “la nouvelle Mère Teresa”, embarque pour une mission bénévole à l’étranger. Mais en plein vol, son avion subit une avarie et s’écrase…Elle se réveille dans un monde nouveau et inconnu, peuplé d’étranges habitants. Elle fait la rencontre d’un jeune homme qui l’appelle immédiatement “Sakuya” et lui révèle qu’elle est la réincarnation de la déesse de l’harmonie.

Yachiyo va devoir entreprendre une quête pour ramener la paix et l’espoir sur ce monde mystérieux, aidée par douze compagnons et ses avatars élémentaires !”.