Macross fêtera ses 35 ans avec une nouvelle série TV en 2018

Véritable morceau de l’histoire de la japanimation, la licence Macross va avoir droit à une nouvelle série anime en 2018. C’est ce qu’a annoncé la production à l’occasion du second concert Macross Delta, “Walkūre ga Tomaranai”.

Une nouvelle production qui marquera les 35 ans de cette série imaginée en 1982 par le grand artiste et designer Shôji Kawamori et le studio Nue. Tout avait commencé avec The Super Dimension Fortress Macross , avant de se poursuivre avec de multiples déclinaisons de qualité inégales Macross 7 Macross Frontier , and Macross Delta The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?, Macross II , Macross Plus , Macross Dynamite 7 , et Macross Zero

En attendant, 2017 prévoit également son lot de petits projets pour la licence, avec des expériences en Virtual Reality mais aussi des concerts.

Source : ANN