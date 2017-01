Taifu Comics signe Escape Journey, le nouveau Boy’s Love d’Ogeretsu Tanaka

L’éditeur Taifu Comics annonce l’arrivée de la série Escape Journey dans son catalogue avec la sortie du premier tome le 23 mars prochain.

Après Love whispers, even in the rusted night et The proper way to write love (découvert ce mois-ci chez nous), l’auteure Ogeretsu Tanaka revient avec ce titre pré-publié depuis 2015 dans le magazine Be x Boy (Libre Shuppan). Au Japon, la série compte actuellement 2 tomes et s’est vue souvent bien placée dans les différents votes des lecteurs.

L’éditeur présente cette oeuvre qui “s’annonce une nouvelle fois bouleversant de réalisme. En abordant des thématiques fortes telles que la famille et l’homosexualité, Ogeretsu Tanaka s’attaque à un sujet d’actualité qui divise notre société : la notion de famille au sein d’un couple homosexuel.Deux personnes du même sexe ont elles le droit de penser à fonder une famille ? Peuvent-elles le faire d’un point de vue légal ?”.

Résumé Taifu Comics :

“Jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans la même université, Taichi et Naoto ne s’étaient pas revus. Malgré leur rupture, ils se rendent rapidement compte qu’ils peuvent toujours se fréquenter en tant que simples amis. Mais leurs sentiments d’antan sauront-ils rester enfouis loin dans leur cœur alors qu’ils sont redevenus si proches ? Ogeretsu Tanaka nous rappelle que derrière les sourires se cachent parfois de profondes peurs”.

Source : Taifu Comics