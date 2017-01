Akimine Kamijyo va dessiner d’autres chapitres de Kobayashi Shōnen to Futei no Kaijin

C’est un titre qui a connu un certain succès en France, lors de son arrivée en 1999. Après 31 tomes, le manga Samurai Deeper Kyo avait révélé son auteure Akimine Kamijyo, fan des longues séries puisqu’elle a produit 26 tomes pour son second manga, Code Breaker, mais aussi Tansan Suibu.

Ainsi, la mangaka a annoncé sur Twitter. que son dernier projet Kobayashi Shōnen to Futei no Kaijin: Edogawa Rampo ‘D-zaka no Satsujin Jiken’ yori allait avoir une suite. Proposant seulement deux chapitres pour l’instant, on ne sait pas s’il s’agira d’une véritable série ou l’équivalent d’un one-shot.

Kobayashi Shōnen to Futei no Kaijin: Edogawa Rampo ‘D-zaka no Satsujin Jiken’ yori est basé, comme son nom l’indique, sur les écrits du romaniste Rampo Edogawa (1925) et nous amène à suivre le détective privé Kogorô Akechi. Les chapitres furent pré-publiés en novembre dans le magazine Weekly Shônen de Kôdansha.

Source : ANN