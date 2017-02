Kazé : Le film One Piece Gold en DVD, Blu-ray et combo collector !

Le dernier long-métrage One Piece s’offrira plusieurs éditions en France. Kazé Animé vient en effet d’annoncer la sortie du film dans son catalogue, en VO et VOSTFR, mais sans plus de précisions pour l’instant.

En attendant de connaitre les bonus et les premiers visuels de ces éditions, vous pouvez retrouver notre chronique de cette oeuvre toujours produite chez Tôei Animation. Si nous avons souligné les grandes qualités techniques du film, nous étions un peu plus dubitatif sur la trame. En revanche, vous avez été bien plus généreux avec la notation, le film récoltant une moyenne de 8,9 via vos votes !

One Piece Film Gold nous amène à suivre les aventures de Luffy sur l’île-Etat de Gran Tesoro, où l’or est roi. Du côté du staff, nous retrouvons Hiroaki Miyamoto (série One Piece épisode 352 à 679) à la réalisation, et Tsutomu Kuroiwa (film live de Black Butler) à l’écriture, tandis qu’Oda est crédité comme producteur exécutif. L’auteur a également créé le design de plusieurs costumes des personnages.

Source : Kazé