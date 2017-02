Une vidéo pour l’adaptation anime d’Eromanga Sensei

En attendant sa diffusion en avril prochain au Japon, l’anime Eromanga Sensei a partagé une première vidéo sur son site officiel.

Adaptée d’un light novel de 2013 écrit par Tsukasa Fushimi et illustré par Hiro Kanzaki, Eromanga Sensei est une comédie très romantique réalisée par Ryohei Takeshita (réalisateur sur un épisode de Flip Flappers) au sein du studio A-1 Pictures. Egalement co-produite par Aniplex et Shinichiro Kashiwada (Nisemonogatari, Puella Magica), Eromanga Sensei compte dans ses rangs le seiyû Yoshitsugu Matsuoka (Kirito dans SAO) pour interpréter le rôle du protagoniste principal.

L’histoire est centrée sur le jeune Masamune Izumi, un lycéen qui a pour passion l’écriture et auteur de light novel. Certains de ses travaux, érotiques, sont illustrés par un auteur qu’il n’a jamais vu et ayant comme nom d’emprunt Ero Manga Sensei. La surprise sera grande quand Masamue Izumi découvrira que derrière ce mystérieux dessinateur, se cache en réalité sa petite sœur.

Source : ANN