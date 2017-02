Ki-oon : Un guide officiel pour My Hero Academia accompagnera la sortie du tome 8

Titre important du marché et nouvelle tête de gondole de Ki-oon, My Hero Academia verra son premier guide officiel paraître le 13 avril chez son éditeur.

Intitulé My Hero Academia – Ultra Archive, le guide-book proposera 208 pages “d’anecdotes et de statistiques” mais aussi “des informations inédites sur la série, […] le chara-design des personnages et surtout découvrez des chapitres bonus consacrés à certains héros“. En bonus, l’offre promet une planche entière de stickers représentant les héros en version chibi ainsi que “des marque-pages de trois personnages, tels que l’auteur les avait imaginés lors de ses premières recherches graphiques”.

.

Cette jolie bible sera vendue au prix de 9.65 euros et sortira en même temps que le 8e tome, soit le 13 avril donc. La periode sera clairement estampillée My Hero Academia puisque la saison 2 de l’anime vient d’être datée au Japon. La production s’appuiera sur la même équipe du studio Bones, avec Kenji Nagasaki (Kiba,Mobile Suit Gundam 00) à la réalisation, Yousuke Kuroda au script, et Yoshihiko Umakoshi (Casshern Sins) en qualité de directeur d’animation et chara designer.

My Hero Academia : la saison 2 arrivera le 25 mars au Japon ! pic.twitter.com/V4Xi1JqPKe — AnimeLand (@Animeland_mag) 1 février 2017

Source: Ki-oon