Rendez-vous en avril pour la convention Jonetsu 2.0

Jonetsu est une convention s’étant spécialisée autour des créateurs et des métiers de l’animation et du manga. Via son compte Twitter (que nous vous conseillons de suivre !), elle vient de dévoiler la version presque définitive de l’affiche – réalisée par Al Grimm – de sa prochaine édition qui se tiendra les 8-9 avril à Bourg-la-Reine (92).

Au programme, des dizaines d’artistes y exposeront leurs travaux (il reste quelque jours pour vous manifester d’ailleurs, les stands étant choisis avec une délibération après une date butoir, et pas dans une logique “premier arrivé, premier servi”.), mais la convention prévoit aussi des tables rondes et des conférences, chaque jour de 10h à 19h. Pour vous faire une petite idée de l’ambiance et de la philosophie de ce festival, n’hésitez pas à consulter le bilan de la première édition.

Message aux fans du Japon : suivez @JonetsuConv, convention autour des créateurs et des métiers de l’anim et du manga. Super initiative. pic.twitter.com/DgknQgGMoZ — ThomasRomain ロマン・トマ (@Thomasintokyo) 12 janvier 2017

Pensez à réserver vos billet (de 5 à 20 euros)

Source : Jonetsu