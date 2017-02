Priest revient en février dans la collection Pika Graphic

Quand on parle de Priest, on sent encore ce gout d’inachevé. Et pour cause. Débarqué chez en 1998 chez feu Tokébi, le manwha de Hyung Min-woo n’avais pas connu son épilogue. Pika vient combler ce manque en annonçant une réédition, le 8 février, de Priest dans sa nouvelle collection Pika Graphic.

Ainsi, chaque tome (170 x 240) sera vendu 18 euros et contiendra l’équivalent de 2 volumes, ce qui devrait faire 8 unités au final. Avant Ghostface, Hyung Min-woo signait un titre qui marquait déjà son identité graphique forte, caractérielle. Comme pour tous les titres de la collection Pika Graphic, Priest a un « parrain » sous la plume de Raymond Swanland (illustrateur de Magic : L’Assemblée) qui signe une postface dont voici un extrait :

“ Priest s’est depuis décliné en film et en comics qui ont permis d’étoffer son univers. Mais aucun de ces supports n’a la rudesse et la portée de la série originale. Celle-ci conserve une part de folie qui lui est propre.”

Résumé Pika :

“Pour libérer leur chef détenu par les Marshals, la bande des Mat Riders attaque un train à vapeur qui traverse le désert. Ils n’ont pas conscience qu’en faisant couler le sang à proximité d’un étrange wagon blindé, ils vont réveiller des créatures cauchemardesques au service d’un mal sans âge. Et ils ignorent que leur seul espoir réside dans un homme étrange et silencieux, avec une croix gravée sur le front. Ivan Isaak, prêtre déchu, est le seul à pouvoir vaincre ces créatures avides de chair et de sang. Car Ivan, en vendant la moitié de son âme, est devenu depuis longtemps le pion du démoniaque Vessiel dans la guerre qui l’oppose à l’ange déchu Temosare dont il est responsable de la résurrection”.

Source : Pika