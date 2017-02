Ki-oon : l’auteure Chie Inudoh (Reine d’Egypte) invitée au Salon Livre Paris

L’éditeur Ki-oon nous apprend la venue de l’auteure Chie Inudoh au Salon Livre Paris, qui se tiendra du 24 au 26 mars prochain. Une conférence publique sera également tenue pour cette venue en France, et un stand de 52 m² sera dédié au manga ainsi qu’à l’Egypte antique.

Reine d’Egypte (Aoi Horus no Hitomi – Dansô no Joô no Monogatari) est le premier titre de Chie Inudoh a débarqué dans nos frontières. Comptant 3 volumes au Japon, le tome 1 sera disponible le 9 mars en France.

Résumé Ki-oon :

“C’est le début d’une nouvelle ère dans l’Égypte des pharaons : le mariage de la jeune Hatchepsout et de son demi-frère Séthi fait de ce dernier l’héritier légitime du trône, sous le nom de Thoutmosis II. Représentants des dieux sur terre, ils resplendissent sous leurs parures et forment à première vue un couple parfait. Seulement, sous ses airs d’épouse idéale, Hatchepsout cache une colère profonde… Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de père ! Enfant, elle ne cessait d’humilier Séthi au combat à l’épée, et elle est imbattable au tir à l’arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d’accéder au rang suprême, juste parce qu’elle est née femme ? Pour Hatchepsout commence alors un combat pour s’affranchir des conventions ancestrales d’une des plus grandes civilisations du monde !

L’Égypte ancienne revisitée à travers les yeux d’Hatchepsout, la première grande reine de l’histoire de l’humanité ! Reine d’Égypte n’est pas seulement un régal pour les yeux, c’est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d’une femme trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs atouts, mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux ?”.

Source : Ki-oon