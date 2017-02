Une nouvelle vidéo pour l’anime Welcome to the Ballroom, de Production I.G

Fin décembre, nous apprenions l’adaptation anime du manga Welcom to the Ballroom (Ballroom e Youkoso), pré-publié dans le Monthly Shônen Magazine (Kôdansha). Après un teaser, c’est une vidéo promotionnelle un poil plus généreuse qui nous parvient pour cette production attendue en juillet au Japon.

À la réalisation, nous retrouvons un poids lourd : Yoshimi Itazu, directeur d’animation sur Paranoia Agent, Miss Hokusai et Den-noh Coil. Il réunit Kenichi Suemitsu (K, Tōken Ranbu)au script, Takahiro Kishida (Haikyuu!!) au chara-design et Yûki Hayashi (Death Parade, MHA) aux musiques, dans les locaux de Production I.G. Le manga de Tomo Takeuchi a vu son 3e tome sortir ce mois-ci au Japon. Il narre comment un garçon a priori sans but dans la vie, Fujita Tatara, va se laisser convaincre de rejoindre un club de danse de bal à deux. Pensant pouvoir approcher des filles plus facilement, il va se découvrir une véritable passion.

Source : Compte Twitter de l’anime