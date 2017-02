Ofelbe: des posters offerts avec le tome 5 de Sword Art Online (Arc Alicization) !

Les éditions Ofelbe viennent d’annoncer la sortie du tome 5 du roman Sword Art Online pour le 23 février. Pour fêter l’arrivée de ce volume marquant l’arc Alicization, l’éditeur offre de jolis posters à ses lecteurs.

L’histoire continue d’être assurée par Reki Kawahara et illustrée par abec. Entamée en 2009, la série verra son 19e tome (Cradle Moon) sortir au Japon le 10 février. N’hésitez pas à visiter le mini-site SAO !

Résumé Ofelbe :

“Kirito se retrouve livré à lui-même après s’être réveillé dans l’Underworld, un mystérieux monde virtuel. Incapable de rejoindre la réalité, il fait la connaissance d’Eugeo, un jeune habitant du village de Rulid rongé par les remords suite à la disparition de son amie d’enfance, Alice. À la recherche de réponses et d’une porte de sortie, les deux garçons se lancent dans une périlleuse quête aux enjeux bien plus importants qu’ils ne pouvaient l’imaginer. Quels secrets les habitants de l’Underworld abritent-ils ? Que cachent les Chevaliers Intègres, gardiens de l’ordre et de la paix dévoués corps et âme au Monde des Hommes ? Et que se trame-t-il donc dans la réalité ? La plus grande épopée de l’Épéiste noir n’en est qu’à son commencement. Bienvenue dans le projet Alicization”.

Source : Ofelbe