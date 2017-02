Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sa voix. Interprète du mythique générique d’Evangelion, Yoko Takahashi célèbre un quart de siècle consacré à l’anisong.

Les connaisseurs l’auront reconnue sur les génériques de Shakugan no Shana et Pumpkin Scissors, mais c’est avant tout pour Zankoku na tenshi no these, composé par Shiro Sagisu (découvrez son portrait dans l’AnimeLand 214) que Yoko Takahashi est célèbre depuis plus de vingt ans ! Menant de front deux carrières solo (une sous son nom, l’autre sous le pseudonyme YAWMIN), la chanteuse aujourd’hui quinquagénaire n’a jamais perdu de vue le générique de la série de robots de Hideaki Anno, qu’elle remixe régulièrement avec la complicité du compositeur. Quoi de plus normal, le morceau étant toujours plébiscité dans les karaokés ?

Outre un album célébrant ses 25 ans de carrière, Yoko Takahashi revient sur le devant de la scène, toujours avec le soutien de Shiro Sagisu. Le duo prépare un single inédit pour accompagner la sortie en DVD de Shin Godzilla (réalisé par Anno, tout se recoupe) : l’OST du film catastrophe sera mêlée aux mélodies de la série animée de 1995. Un mashup également au cœur du concert attendu en mars, comme l’indique son titre : Shin Godzilla VS Evangelion Symphony.