Le dernier OAD de The Ancient Magus’Bride arrivera en août au Japon

Titre fort du catalogue Komikku, The Ancient Magus’ Bride voit 3 de ses tomes êtres accompagnés d’OAD au Japon. Le troisième et dernier, The Ancient Magus’ Bride: Those Awaiting a Star ( Mahō Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito ) sortira ainsi le 19 août. Pour rappel, le deuxième OAD sera vendu avec le volume 7, soit le 10 mars.

Un portage qui nous place ici avant la rencontre entre Magus et une Chise alors âgée de 8 ans. Un travail de qualité et que nous devons à Wit Studio et Norihiro Naganuma (animateur sur Speed Grapher, Death Note,Gantz), le réalisateur de Yowamushi Pedal. Le tout sous la bienveillance de la mangaka auteure du titre original, Koré Yamazaki. Junichi Matsumoto est lui en charge des compositions musicales.

Titre onirique et magnifiquement narré, The Ancient Magus Bride est disponible chez nous via les éditions Komikku, avec 5 tomes actuellement édités.

Résumé Komikku :

“Chisé Hatori a 15 ans. Elle n’a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l’existence remonte à la nuit des temps… Il la prend sous son aile pour faire d’elle sa disciple et lui annonce qu’à terme, elle deviendra son épouse. Alors, les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner de nouveau, petit à petit…”.

Source : ANN