Sa Majesté le Chat règnera chez vous en avril avec Doki-Doki

Régulièrement bien classés dans les ventes, les mangas de chat accueilleront le 5 avril une nouveauté de Doki-Doki, Sa Majesté le Chat.

Ce titre tout mignon est signé de la mangaka Akihiro Kimura (Lineage Saga, Ki-oon) qui a “observé en détail ses compagnons (dont on retrouve les photos à chaque fin de chapitre) pour leur rendre un hommage à la fois drôle et tendre, dans lequel vous vous retrouverez forcément !“, précise l’éditeur. Ce one-shot tout en couleurs sera vendu au prix de 9.90 euros.

Résumé Doki-Doki :

“À la maison… le roi, c’est le chat ! Chez Akihiro Kimura, auteur de manga, on comprend vite qui commande : ce sont ses chats ! Depuis ce jour où il a ramené chez lui un premier petit chaton tout mignon, les félins règnent sur son foyer ! Ils l’empêchent de travailler, n’en font qu’à leur tête, se battent pour un rien… Ce sont eux les maîtres, et lui ne semble être là que pour les servir ! Découvrez le quotidien de cinq maîtres chats et de leurs dévoués serviteurs humains… Une vie avec ses joies et ses peines, et surtout pleine d’amour, de gaffes et de ronrons qui feront vibrer le coeur des amoureux des chats”.

Source : Doki-Doki