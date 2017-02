Netflix : une série Castlevania pour 2017 !

Illustre saga du jeu vidéo et vaisseau-mère d’un genre, Castlevania va faire l’objet d’une série qui sera diffusée sur Netflix. Une nouvelle confirmée par le producteur Adi Shankar, qui avait lui même espéré, il y a plus d’un an, pareille entreprise.

So excited and honored to work with Kevin Kolde & Warren Ellis on this https://t.co/JEOpw8v9UJ#Castlevania#castlevanianetflix — Adi Shankar (@adishankarbrand) 10 février 2017

Nous savons donc que la première saison arrivera en 2017 et la deuxième en 2018. C’est le scénariste de comics Warren Ellis (DC, Vertigo, Marvel) qui s’occupe du script, et le producteur Kevin Kolde (Adventure Time) sera de la partie. Adapter Castlevania n’étant pas une mince affaire, il fallait aussi savoir quelle partie/génération/opus allait être adaptée. La-dessus, rien n’est figé, tout comme la forme. Doit-on s’attendre à une série live ou d’animation ? L’an passé, c’était l’épisode 3 Dracula’s Curse (sorti sur NES en 1992) et une version anime qui était espéré…

Source : ANN