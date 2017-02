L’anime sin Nanatsu no Taizai enfin daté au Japon

Sans aucun rapport, artistique, avec le shônen de Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins, sin Nanatsu no Taizai est un projet de l’éditeur Hobby Japan. Sans nouvelles depuis 2012 et l’annonce de la production, des visuels et une date de diffusion de l’anime sont connus.

Ainsi, la livraison est prévue pour avril au Japon sur les chaînes Tokyo MX , BS11 ,et AT-X. Kinji Yoshimoto ( Queen’s Blade: The Exiled Virgin , Plastic Little ) en sera le réalisateur au sein des studios TNK (High School DxD borN) et Artland (Mushi-shi). C’est l’artiste Niθ ( Blassreiter , Samurai Girls ) qui a élaboré le chara-design tandis que Sachiko Yasuda ( Prison School , To Love Ru: Darkness ) sera chargé de l’adapter et de mener l’animation de cette série devant mêler action et un soupçon d’ecchi (si l’on s’en tient au staff !).

L’histoire voit 7 filles démones représentant les Pêchés Capitaux être réunies par une jeune fille pour affronter la Cité Royale. Parmis le casting des démons, notons les présences de Eri Kitamura ( Nisemonogatari – Karen Araragi) et Shizuka Itou ( Sailor Moon Crystal – Sailor Venus).

