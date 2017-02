L’anime New Game! aura droit à une saison 2 !

Après une première saison diffusée à l’été 2016, l’anime New Game! reviendra pour une deuxième saison! L’annonce a été faite lors d’un Event à Tokyo, mais ne s’accompagne d’aucune date, ni précision sur le staff en charge de cette suite. Il faudra se contenter de ce petit visuel glissé dans l’article.

Basée sur le manga de Shôtarô Tokunô publié depuis 2012 au Japon et comptant quatre volumes sortis, New Game! a connu une première saison de 12 épisodes auxquels il faut ajouter un OVA. En France, c’est Crunchyroll qui propose l’oeuvre au sein de son catalogue.

C’est le studio Doga Kobo (Hina Logi, Lupin III VS Detective Conan) et le réalisateur Yoshiyuki Fujiwara. Un artiste qui a dirigé plus d’un épisode sur Sword Art Online (saison 1), L’Attaque des Titans ou encore Blue Exorcist et Guilty Crown. Une valeur montante donc, puisque le succès de l’adaptation a commandé une nouvelle saison.

Enfin, notons qu’un jeu dédié à la licence à vu le jour sur la console portable de Sony, la Ps Vita, mais aussi la Ps4 le 26 janvier dernier. C’est 5pb (Steins;Gate) qui a été chargé de son développement.

Résumé Crunchyroll :

“Après avoir terminé ses études secondaires, Aoba Suzukaze ne souhaite qu’une chose : réaliser son rêve et travailler dans l’industrie du divertissement. Quoi de plus réjouissant que de rejoindre l’éditeur de jeux vidéo à l’origine de son jeu préféré ? Commencent alors les péripéties d’Aoba au boulot. Fous rires et travail acharné sont au programme !”

Source : ANN