Boichi va dessiner un one-shot sur Ghost In The Shell

C’est sur son site officiel que l’artiste Boichi annonce qu’il dessinera un one-shot de la saga Ghost In The Shell. On ne sait pas encore dans quelle édition ou format cette histoire sera publiée, mais elle entre dans le cadre du Ghost in the shell Anthology Project. Un projet que l’on imagine comme un hommage à l’oeuvre de Masamune Shirow.

.

L’annonce est suivie de deux petits visuels et d’un message de l’auteur : “J’étais déjà super occupé quand j’ai reçu ce projet car c’était à l’époque ou ma serialisation dans le Shonen Jump fut décidée et il me fallait commencer à travailler dessus. Mais je ne pouvais pas dire non à ce projet !! Comment aurais-je pu ! J’ai essayé de dessiner ne nombreuses choses dans ce oneshot (ce que j’ai ressenti lorsque que j’ai lu Ghost in the Shell pour la première fois)!! J’espère que vous l’aimerez.”

Source : Boichi