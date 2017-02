Kazé ressuscite la série Samurai Pizza Cats en DVD !

Kazé a annonce la réédition d’une série phare des années Samurai Pizza Cats ou Cats Toninden Teyandee dans sa formule originale. Si aucune date de sortie n’est donnée, nous savons en revanche que des éditions collector sont prévues et que des versions VF et VOSTFR seront incluses.

Imaginée par Goh Mihara (Shurato), produite en partie par Tatsunoko et réalisée par Kunitoshi Okajima (Saga Sayuki, storyboarder sur Hamtaro), Samurai Pizza Cats est une série pleine de fraîcheur, assez déjantée, ayant avait subit le courroux de la censure lors de sa sortie en France. C’est d’ailleurs la versions retouchée américaine que l’hexagone a connu. D’après la première fiche enregistrée sur le site de Kazé, ce sont bel et bien les 54 épisodes (et non 52) qui seront proposés. Notons qu’une première édition DVD était sorti en 2003 chez Déclic Images.

C’est donc une excellente nouvelle, pour les nostalgique que nous sommes de retrouver cette série qui comptait dans ses rangs Kenji Kawai pour les compositions musicales, ou encore Masami Suda (en charge de l’opening).

Résumé Kazé :

“L’action se déroule dans un univers proche du médiéval japonais mais mâtiné de beaucoup de technologie. Cet empire est sous le joug de Dusournois, assisté par ses acolytes Ducrochu et Décati. C’est là que Speedy, Guidon et Polly, livreurs de pizza pour le compte de Francine en temps normal, se transforment parfois en chats samouraïs pour protéger la veuve et l’orphelin. Leurs ennemis sont le plus souvent des robots créés par Dusournois, qui explose de colère après chaque défaite. Dernier personnage de la bande : Lucile, constamment courtisée par Guidon et Speedy”.

