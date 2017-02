Des infos pour la nouvelle série Yu-Gi-Oh! VRAINS

En décembre 2016, nous apprenions que la saga Yu-Gi-Ohl allait de de nouveau faire l’objet d’un nouvel anime. Dans sa 12e édition de l’année, le magazine Weekly Shônen Jump livre quelques détails sur cette 6e série attendue au printemps au Japon.

Ainsi, elle s’appellera Yu-Gi-Oh! VRAINS et verra notamment les combattants s’affronter via l’utilisation du VR (Virtual Reality). Nous y suivrons Yusaku Fujiki, un personnage ayant les cheveux qui changent de couleurs lorsqu’il est en duel Il pourra invoquer le Decode Talker,

En attendant, on apprend aussi que la série actuelle Yu-Gi-Oh! Arc-V (adaptée en manga par Naohito Miyoshi) s’approche de la fin. Elle avait commencé sa diffusion en 2014 au Japon, mais vient d’arriver sur la chaîne Nicktoons aux U.S.A. Rappelons au passage que Yu-Gi-Oh! est à l’origine un shonen de 38 tomes signés Kazuki Takahashi et disponible chez nous via Kana.

.

Résumé Kana :

“Yûgi Muto est un jeune adolescent qui mène une existence tranquille et va, comme tout bon garçon de son âge, au lycée où il est parfois un peu chahuté. Il est élevé par son grand-père qui tient une boutique de jeux et objets divers. Ce dernier fait un jour cadeau à Yûgi d’un puzzle millénaire dont on prétend qu’il renferme un secret, secret jusqu’alors inviolé. Comme un signe du destin, Yûgi parvient à reconstituer le puzzle en forme de petite pyramide. Se révèle alors en lui une seconde personnalité, celle d’un Yugi beaucoup plus sombre et qui ne tolère aucune injustice”.

Source : ANN (et merci à ygorganization).