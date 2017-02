March comes in like a lion – visuels et musique du film live !

Après l’anime tiré du manga de Chica Umino, March comes in like a lion se voit décliné en film-live ! Prévu pour sorti le 18 mars et le 22 avril au Japon, le cast du film a déjà été révélé. Nous retrouverons donc, de gauche à droite :

Rei Kiriyama – Ryunosuke Kamiki

Kai Shmada – Kuranosuke Sasaki

Masamune Gotô – Hideaki Ito

Tôji Sôya – Ryo Kase

Kyôko Koda – Kasumi Arimura

Masachika Kôda – Etsushi Toyokawa

Akari Kawamoto – Kana Kiyuhara

Momo Kawamoto – Chise Niitsu

Someji Kawamoto – Gin Maeda

Takashi Hayashida – Issei Takahashi

Takanori Jingûji – Ryô Iwamatsu

Sakutarô Yanagihara – Shigeru Saiki

Tatsuyuki “Sumisu” Misumi – Tomoya Nakamura

Issa Matsumoto – Hiroyuki Onoue

Junkei Yamazaki – Eita Okuno

Manabu Yasui – Masahiro Komoto

Misaki – Yuka Itaya

De plus, ce sont 2 trailers qui ont été dévoilés, révélant également 2 chansons-thème du film ! Dans le premier trailer, on peut entendre le titre Be Noble par Boku no Lyric no Bôyomi, la 2e vidéo révèle quant à elle le titre Haru no Uta par Sakura Fujiwara.

Si aucune date de sortie en dehors du Japon n’a été révélée, on espère tout de même voir ce film arriver chez nous !

March comes in like a lion est publié chez nous par les éditions Big Kana, les tomes 1 et 2 sont déjà disponibles ! L’anime quant à lui disponible sur la plate-forme de simulcast Crunchyroll.

Source : ANN

Acheter March comes in like a lion sur Amazon.fr : March comes in like a lion – tome 1 – March comes in like a lion – tome 2